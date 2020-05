Mike Segar/Reuters Além da versão 'clássica', os AirPods Studio também terão uma versão para prática esportiva, com materiais mais leves

AirPods Studio. Esse é o nome do novo headphone sem fio da Apple, segundo o site especializado 9to5Mac. O primeiro headphone, ou seja peça que fica sobre a cabeça, com cancelamento de ruído da marca pode chegar ao mercado ainda neste ano cheio de novidades para uso profissional e para prática de esportes, com preços que podem chegar até US$ 350.

As primeiras informações sobre os novos fones de ouvido chegaram ainda no mês passado, quando a agência de notícias Bloomberg anunciou que a Apple estava trabalhando em um tipo diferente de aparelho, no formato headphone. Segundo a agência, a proposta é trazer a tecnologia de cancelamento de ruídos também para a versão maior do dispositivo, além de um visual "retrô" na peça.

De acordo com as informações do 9to5Mac, outra característica marcante dos novos headphones da Apple é manutenção de sensores que detectam o uso ou não do dispositivo, parando, assim, a reprodução da música ou do áudio automaticamente, parecido com o que acontece nos AirPods atuais. No caso dos AirPods Studio, os sensores vão detectar se o aparelho está no pescoço ou na cabeça do usuário.

Outros sensores vão trabalhar na distribuição dos canais de áudio para os fones direito ou esquerdo, o que garante a qualidade do som, não importa qual lado do fone seja usado. Indicado para uso profissional, alguns ajustes, como aumento ou diminuição de graves e agudos, também poderão ser feitos na reprodução de áudio quando os AirPods Studio estiverem conectados em computadores Mac ou algum dispositivo iOS.

Apesar das funções técnicas, a Apple deve lançar ao menos dois modelos, para contemplar também quem deseja utilizar os fones para práticas esportivas, com as mesmas especificações, mas com materiais mais leves.