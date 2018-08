CBS News/AP Aleksandr Kogan diz que Facebook sabia da prática de coleta de dados, mesmo sendo ilegal, e não se manifestou

Aleksandr Kogan, o pesquisador que criou o quiz utilizado para obter dados de 87 milhões de usuários do Facebook que foram usados pela consultoria Cambridge Analytica, disse nesta terça-feira, 24, que seu trabalho não teria sido útil para o envio de anúncios personalizados para mudar os rumos de uma eleição.

Em depoimento ao Parlamento Britânico, Kogan disse que os dados que obteve com o quis This is Your Digital Life não poderiam ter sido usados, ao menos com o efeito que tem sido apregoado até aqui, para influenciar a campanha de Donald Trump à presidência dos EUA – o atual líder americano foi um dos clientes da Cambridge Analytica.

"Acredito que o projeto que rodamos não faz muito sentido se objetivo dele era rodar anúncios personalizados no Facebook", disse Kogan, que é pesquisador da Universidade de Cambridge, em um testemunho escrito entregue a um comitê do Parlamento. "As ferramentas do Facebook tem um caminho muito mais efetivo para mirar um público específico baseado em suas personalidades do que a partir dos resultados do nosso quiz."

Kogan disse ainda que tem sido tratado como um bode expiatório tanto pelo Facebook como pela Cambridge Analytica. "É muito fácil e conveniente para eles apontarem o dedo para mim."

Em março, reportagens dos jornais The Observer e The New York Times disseram que um aplicativo que ele construiu captou dados de 50 milhões de usuários do Facebook, mais tarde fornecidos à Cambridge Analytica. Posteriormente, o Facebook divulgou, depois de investigações internas, que o número de usuários afetados poderia chegar a 87 milhões – 443 mil brasileiros entre eles.

Reino Unido. O depoimento de Kogan faz parte de uma investigação conduzida no Reino Unido para determinar qual o papel da Cambridge Analytica no referendo que determinou a saída da região da União Europeia, no início de 2016.

Segundo Kogan, o ex-presidente executivo da Cambridge Analytica, Alexander Nix, mentiu quando declarou a autoridades que não usou dados obtidos pelo pesquisador. "Isso é indiscutível, nós fornecemos dados a eles." Ele afirmou, porém, que parece pouco provável que a campanha de Trump tenha usado os serviços da Cambridge Analytica – uma vez que testes feitos com a campanha do senador Ted Cruz (Republicano, do Texas) à presidência deram poucos resultados.

Kogan disse ainda que a GSR, empresa que fundou para fazer a pesquisa com o quiz, mantinha um bom relacionamento com o Facebook – um de seus sócios, Joseph Chancellor, agora trabalha para a companhia de Mark Zuckerberg.