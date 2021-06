Fabrizio Bensch /Reuters Satya Nadella vai acumular os dois cargos de presidência

A Microsoft anunciou nesta quarta-feira, 16, que Satya Nadella, atual presidente executivo da companhia, será também presidente do conselho. A decisão de Satya Nadella acumular os dois cargos é um marco na história da empresa: Nadella é primeira pessoa desde Bill Gates a ocupar ambas as funções ao mesmo tempo.

Depois de liderar a divisão de nuvem da Microsoft, Nadella assumiu como presidente executivo da empresa em fevereiro de 2014. Na presidência do conselho, ele substituirá John Thompson, que agora será um diretor independente.

A mudança acontece pouco mais de um ano após Bill Gates deixar o conselho da Microsoft, dizendo que se concentraria em trabalhos filantrópicos da Fundação Bill e Melinda Gates, uma das maiores instituições de caridade do mundo.

No mês passado, a Microsoft afirmou que, em 2019, conduziu uma investigação sobre o envolvimento de Gates e uma funcionária nos anos 2000 – na investigação, o conselho pediu para que Gates se afastasse da diretoria, mas um porta-voz do bilionário negou que esse tenha sido o motivo pelo qual Gates deixou o conselho.

Bill Gates anunciou o divórcio com Melinda em 3 de maio e as acusações de seu comportamento com funcionárias começaram a surgir logo que a separação foi a público.