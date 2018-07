A Alemanha planeja uma nova legislação que deverá exigir que os fabricantes de carros equipados com função de piloto automático instalem uma caixa preta para ajudar a determinar a responsabilidade em caso de acidente com veículos sem motoristas, disseram fontes do Ministério dos Transportes à Reuters nesta segunda-feira, 18.

A caixa preta proposta pelo Ministério dos Transportes será de responsabilidade do fabricante.A função dela será de registrar quando o sistema de piloto automático estiver ativo, quando o motorista está sob controle e quando o sistema solicitar que o condutor assuma o controle.

Ainda segundo a proposta do ministro dos transportes Alexander Dobrindt, os motoristas não terão que prestar atenção ao tráfego ou se concentrar na direção o tempo todo. Entretanto, deverão permanecer sentados ao volante para que possam intervir no caso de uma emergência.

O acidente fatal de um carro da Tesla, que funcionava no modo de piloto automático, tem aumentado a pressão sobre os executivos da indústria e reguladores para garantir que a tecnologia de carros autônomos possa ser implementada de forma segura.

O projeto deverá ser enviado para outros ministérios para aprovação, disse um porta-voz do Ministério dos Transportes.

Motor. A Alemanha é o lar de algumas das maiores empresas de automóveis do mundo, como Volkswagen , Daimler e BMW. Assim, o governo quer se tornar referência global no mercado de veículos autônomos.