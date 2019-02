Elijah Nouvelage/Reuters A agência de defesa da concorrência da Alemanha se posicionou contrária particularmente sobre a forma como o Facebook recolhe dados de pessoas a partir de aplicativos terceiros, incluindo WhatsApp e Instagram

O Facebook recebeu ordem para limitar suas práticas de coleta de dados na Alemanha após o país concluir, nesta quinta-feira, 7, que a rede social abusou de seu domínio de mercado para recolher informações de usuários permissão.

A Alemanha está na linha de frente de um movimento global crítico ao Facebook, que surgiu após revelações no ano passado mostraram que a consultoria política britânica Cambridge Analytica recolheu dados de milhões de usuários da rede social sem o consentimento deles.

A agência de defesa da concorrência da Alemanha se posicionou contrária particularmente sobre a forma como o Facebook recolhe dados de pessoas a partir de aplicativos terceiros, incluindo WhatsApp e Instagram, e faz rastreamento de online de pessoas que não mesmo membros da rede social.

“No futuro, o Facebook não poderá mais forçar os usuários a concordar com a praticamente irrestrita coleta de dados que não são do Facebook por meio das contas deles na rede social”, disse o chefe da agência, Andreas Mundt.

O Facebook afirmou que vai recorrer da decisão, emitida após três anos de investigações, afirmando que a agência minimizou a competição que a empresa enfrenta e prejudicou regras europeias de privacidade que entraram em vigor no ano passado.

“Não concordamos com as conclusões deles e devemos recorrer para que as pessoas na Alemanha continuem a se beneficiar completamente de todos os nossos serviços”, disse o Facebook.

Na decisão, a agência afirmou que o Facebook só poderá associar dados do WhatsApp ou Instagram em seu aplicativo principal se os usuários permitirem isso voluntariamente. A coleta de dados de sites terceiros e associação deles com o Facebook também vão exigir permissão similar.

Se a permissão não for dada, o Facebook terá que restringir substancialmente a coleta e combinação dos dados. A rede social deverá desenvolver propostas para fazer isso nos próximos 12 meses, dependo do resultado da apelação, que deve ser encaminhada dentro de um mês.

Se o Facebook não cumprir a decisão, a agência poderá multar a empresa em até 10% de seu faturamento global, que subiu 37% no ano passado, para US$ 55,8 bilhões.

"É uma decisão marcante", disse o advogado especializado em direito concorrencial Thomas Vinje, sócio no escritório Clifford Chance em Bruxelas. "É limitada à Alemanha, mas me parece que pode ser adotada por outros países e pode ter um impacto significativo no modelo de negócios do Facebook."

Vinje afirmou que será difícil para o Facebook convencer o tribunal de que a definição do mercado de mídia social pela agência de defesa da concorrência alemã, e a dominância da empresa sobre ele, são incorretas. Esta é uma batalha que muitas empresas travaram na justiça e perderam, acrescentou.

A ministra da Justiça da Alemanha celebrou a decisão. "Os usuários frequentemente não conhecem este fluxo de dados e não podem evitar usar os serviços”, disse ela. “Precisamos ser rigorosos ao lidar com abuso de poder que surge com os dados."

Cerco. Não é a primeira vez que autoridades europeias se preocupam com a ligação dos serviços da empresa de Mark Zuckerberg.

No início da semana, a autoridade regulatória da Irlanda de proteção de dados pediu explicações ao Facebook sobre seus planos de integrar os aplicativos de mensagem da empresa – o WhatsApp, o Instagram e o Facebook Messenger.