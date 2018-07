REUTERS

A gigante do e-commerce Alibaba anunciou nesta sexta-feira, 11, que firmou acordo para comprar o principal jornal de Hong Kong escrito em inglês, o South China Morning Post. Esta aquisição, que não teve a quantia revelada, é a mais delicada politicamente feita pelo gigante do comércio eletrônico até agora.

A compra, que segue uma sequência de acordos de mídia feitos pela Alibaba, deve aumentar as preocupações em Hong Kong. Lá, o South China Morning Post ocupa uma importante posição entre a elite que fala inglês e que domina a antiga colônia britânica. O domínio do Alibaba na Ásia, então, acaba aumentando.

A gigante chinesa adquiriu ou investiu em um crescente portfólio de companhias de mídia e conteúdo nos últimos anos. Em junho, a companhia pagou US$ 194 milhões por uma parcela de ações não revela da China Business News, a mais importante companhia de mídia financeira local.

“O South China Morning Post tem um status icônico na região, com uma forte reputação internacional, tanto pela qualidade, quanto pela credibilidade de seu jornalismo ao longo dos anos”, disse Joe Tsai, vice-presidente do conselho do Alibaba, por meio de carta aos leitores do SCMP.

