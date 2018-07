Reprodução

O Alibaba fez uma oferta para comprar todas as ações do Youku Tudou que ainda não possui, acordo que avaliaria a empresa chinesa de transmissão de vídeo online em cerca de 5,2 bilhões de dólares.

O Alibaba já detém 18,3% do Youku Tudou – às vezes apelidado de YouTube da China – tendo entrado no capital da empresa em maio de 2014 como parte de uma investida no segmento de vídeo online. Ele pretende tirar a companhia do mercado acionário.

A gigante do comércio eletrônico chinês disse que sua oferta, composta exclusivamente por dinheiro, de 26,60 dólares por American Depositary Share (ADS), representa um prêmio de 30,2 por cento sobre o preço de fechamento da ação do Youku Tudou na quinta-feira.

O fundador do Youku Tudou, presidente do Conselho e presidente-executivo, Viktor Koo, concordou em apoiar a oferta do Alibaba, disse o Youku Tudou.

A empresa disse que seu Conselho formou um comitê que inclui dois diretores independentes para avaliar a oferta.

/REUTERS