AFP Alibaba, uma das maiores empresas de tecnologia da China, está de olho no mercado russo

A gigante chinesa Alibaba está fazendo uma joint venture avaliada em US$ 2 bilhões com a empresa russa de serviços de internet Mail.ru. O acordo fortalece o projeto da empresa chinesa em conquistar o comércio eletrônico da Rússia, hoje com 70 milhões de usuários de internet.

A parceria, assinada nesta terça-feira, 11, recebeu apoio do Kremlin através do Fundo de Investimento Russo, onde investidores locais devem controlar coletivamente o novo negócio. Com o acordo, a empresa russa terá mais condições de competir com os rivais locais Wildberries e Yandex.

O valor investido é divido em investimentos e aquisições. A Alibaba, por exemplo, vai dobrar suas operações na Rússia por meio das suas empresas AliExpress e Tmall. Já a MegaFon PJSC venderá sua participação de 10% do Mail.ru em troca de 24% do novo negócio.

Até agora, grande parte dos esforços da Alibaba no país estão sendo focados em desenvolver as estratégias além da fronteira chinesa. À agência notícias Bloomberg, o presidente do Alibaba, Mike Evans, disse que “no futuro, a Alibaba pretende construir um negócio local muito maior”.

Não é a primeira vez que a gigante da China tenta um acordo com uma empresa da Rússia. Há alguns meses, a Alibaba estava tentando acordo semelhante com o Sberbank PJSC, o maior banco do país, mas as negociações foram negadas depois que a instituição bancária se associou a outra companhia.