A gigante chinesa do comércio eletrônico Alibaba investiu, em parceria com o braço financeiro Ant Financial, cerca de US$ 1,25 bilhão no serviço de pedidos de comida on-line Ele.me. A informação foi confirmada pelas duas empresas, por meio de nota, nesta quarta-feira, 13.

De acordo com a Ele.me, no total do investimento, a Alibaba teria aplicado cerca de US$ 900 milhões, enquanto a Ant Financial investiu US$ 350 milhões. A Alibaba confirmou o investimento em um comunicado enviado por e-mail à Reuters.

Os investimentos vão ajudar a reforçar a posição da Ele.me no mercado de entrega de comida on-line altamente competitivo, onde enfrenta rivais endinheirados, como o Baidu, o Meituan-Dianping e própria plataforma de Alibaba Koubei.

As duas empresas não deram maiores detalhes sobre o negócio, nem disseram quantas ações Alibaba e Ant Financial receberiam após a transação. Informações não confirmadas, porém, dizem que a Alibaba concordou em investir o valor em questão em troca de uma participação de 27,7%.

Ele. O sistema de pedidos de comida on-line e delivery Ele.me é parte de uma tendência na China de serviços que integram mercado off-line e on-line, como os sistemas de caronas, táxis e de avaliação de restaurantes.

No mercado chinês, a rival da Ele.me, Meituan-Dianping, disse em janeiro que tinha levantado mais de US$ 3,3 bilhões com seus investidores, avaliando a empresa em mais de US$ 18 bilhões.

