SÃO PAULO – O gigante chinês do comércio eletrônico Alibaba está investindo US$ 200 milhões no Snapchat, segundo uma fonte ligada ao acordo. Desta forma, a companhia concretiza mais um negócio no Vale do Silício relacionado à sua meta de estruturar serviços em dispositivos móveis.

O investimento coloca o valor do Snapchat, baseado em Los Angeles, em cerca de US$ 15 bilhões, segundo a Bloomberg News. Isso posiciona a companhia de apenas quatro anos de existência no primeiro escalão das startups de tecnologia de capital fechado.

Com o Snapchat bloqueado na China, não está claro qual seria o valor imediato que a startup trará ao Alibaba, que movimenta mais dinheiro no comércio eletrônico do que a Amazon e o eBay combinados.

O Alibaba, que tem visto um crescimento constante nas compras via smartphones e tablets, tornou o desenvolvimento de serviços móveis uma prioridade. Mas sua tentativa de criar um aplicativo de mensagem popular não teve muito sucesso, pois não atingiu o patamar do popular WeChat, de sua arquirrival Tencent Holdings .

A Tencent, maior companhia de rede social e entretenimento da China, também investiu no Snapchat em 2013, segundo notícia do TechCrunch à época.

“Sabemos que o Tencent disparou na frente do Alibaba no mobile com o WeChat, então o Snapchat, como empresa descolada no Ocidente, tem apelo óbvio”, pondera Duncan Clark, diretor administrativo da consultoria BDA em Pequim.

As grandes empresas de internet da China estão fazendo estes investimentos em parte para se defender uns dos outros, assim como para buscar potencial para retornos financeiros e parcerias na China, caso as normas permitam, disse Clark.

“Do ponto de vista deles, é melhor fazer isso do que ganhar praticamente nada deixando o dinheiro no banco. São apostas pequenas para essas empresas”, disse o consultor.

A mais recente avaliação do Snapchat, caso esteja correta, seria um enorme incremento para uma empresa que o Facebook tentou adquirir no fim de 2013 por US$ 3 bilhões.

No início de janeiro, a empresa recebeu nova rodada de investimento de US$ 486 milhões, de 23 fundos diferentes, segundo documento cadastrado na Securities and Exchange Commission (SEC, órgão que regula o mercado de capitais norte-americano) que vazou na véspera do ano novo.

O Snapchat, que permite que seus mais de 100 milhões de usuários mandem mensagens que desaparecem após alguns segundos, procurou levantar fundos para estender seu serviço. Em janeiro, a empresa começou a oferecer vídeos e artigos de veículos de mídia tradicionais como National Geographic, CNN e ESPN, colocando o Snapchat em competição mais próxima com Facebook e Twitter.

Em fevereiro, o aplicativo inaugurou uma nova função que permite que seus usuários escolham músicas para tocar durante as mensagens enviadas. Para isso, o aplicativo se aliou a serviços como Spotify, iTunes e SoundCloud.

Um possível atrativo para o Alibaba seria o uso como serviço de pagamento, já que a companhia chinesa quer se conectar com consumidores e comerciantes na China e nos Estados Unidos. Isso inclui a facilitação de pagamentos transfronteiriços. Em novembro, o Snapchat lançou um serviço para deixar usuários enviarem dinheiro uns aos outros, em parceria com a companhia de pagamentos online Square.

O Snapchat não respondeu os pedidos de entrevista.

