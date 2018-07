Em 2014, a Alibaba teve o maior IPO da história

A gigante do comércio eletrônico chinesa Alibaba Holding divulgou nesta quarta-feira uma alta de 55 por cento na receita do segundo trimestre, superando estimativas de analistas, apoiada nas vendas online e no forte crescimento de mídia e entretenimento.

A receita alcançou US$ 5,07 bilhões nos três meses até setembro. Foi o segundo trimestre seguido de resultados robustos para a empresa, mostrando que ela é capaz de crescer mesmo quando a economia da China dá sinais de desaceleração.

Para o fim do ano, a expectativa da empresa é forte em duas datas específicas: além do Natal, em dezembro, há uma data criada pelo Alibaba para fortalecer as vendas em novembro, considerado mês fraco para o comércio. Trata-se do Dia dos Solteiros, que será celebrado no próximo dia 11.