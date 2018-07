Reuters

A gigante chinesa do comércio eletrônico Alibaba anunciou ontem que o valor de produtos vendidos em seu site durante o “Dia dos Solteiros”, evento especial de compras do e-commerce, alcançou a marca de US$ 14,3 bilhões (cerca de R$ 53,7 bilhões), o que representa um aumento de quase 54% em relação às vendas registradas no ano passado.

A companhia lançou o “Dia do Solteiro” há seis anos, como um equivalente ao evento norte-americano de vendas online Cyber Monday. A ideia por trás do evento é a de que, por 24 horas, os consumidores solteiros acessem uma loja online para presentear a si mesmos.

O evento não é só importante para o e-commerce chinês, já que se tornou um dia de celebração nacional. Na última terça-feira, o Alibaba promoveu o evento em um programa de quatro horas na TV local, que teve a presença de celebridades. O presidente do grupo Alibaba, Jack Ma, recebeu no estúdio o ator norte-americano Daniel Craig, que interpreta o agente James Bond no filme 007 Contra Spectre, que acaba de estrear nos cinemas em todo o mundo. A empresa também exibiu um vídeo divertido do ator Kevin Spacey no papel do político Frank Underwood, personagem da série popular do Netflix House of Cards.

Tanto investimento em marketing deu resultado. Em 2015, as compras realizadas durante o Dia do Solteiro ultrapassaram o valor arrecadado em 2014 ao meio-dia. No ano passado, a empresa vendeu US$ 9,3 bilhões (cerca de US$ 34 bilhões) em produtos ao longo de todo o evento. A meta deste ano, que foi superada, era de aumentar o valor em 50%.

De acordo com o Alibaba, a empresa vai precisar de 1,7 milhões de entregadores, 400 mil veículos e 200 aviões para fazer as entregas dos produtos adquiridos no Dia do Solteiro.

“Quando o Dia do Solteiro se tornou uma celebração nacional de compras, os rivais do Alibaba passaram a usufruir do mesmo crescimento nas vendas”, disse a analista de pesquisas da consultoria Gartner, Jane Zhang, à revista norte-americana Wired. “Os valores mostram o crescimento da importância do Alibaba e de seus rivais na China.”

Além do Alibaba, outros sites de e-commerce também tiveram bons resultados. O JD.com, segundo maior site de e-commerce da China e principal rival do Alibaba, informou que as vendas superaram as registradas no ano passado. A empresa, porém, não divulgou o valor total das vendas neste dia.

O número deve ficar bem atrás dos mais de US$ 14 bilhões arrecadados pelo Alibaba, segundo analistas. “O Alibaba está posicionado como principal ator no mercado de e-commerce chinês e deve manter a posição ou até ganhar terreno”, diz o presidente da consultoria de tecnologia BDA, Duncan Clark.

Mercado chinês. Apesar da desaceleração da economia da China, o e-commerce local ainda não sente os efeitos. De acordo com a agência de notícias Bloomberg, as vendas do varejo online na China aumentaram 11% em outubro. É o maior aumento registrado em apenas um mês de 2015, o que contraria as previsões dos analistas.

“Os consumidores que criam demanda vão sobreviver. Em 15 anos, a economia da China estará bem”, disse o presidente do Alibaba, durante pronunciamento realizado no Dia do Solteiro.

