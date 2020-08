Aly Song/Reuters Segundo comunicado da empresa, a iniciativa é uma maneira de tornar o canal mais popular por aqui

Visando o crescente mercado brasileiro, a empresa chinesa AliExpress está trabalhando em formas de facilitar a chegada dos produtos em território nacional, sempre um ponto de tensão entre seus consumidores. Nesta segunda-feira, 24, a companhia anunciou que, para as mercadorias via AliExpress Direct, o frete grátis agora é disponível para compras a partir de US$ 15, reduzindo pela metade o antigo valor de US$ 30.

Segundo comunicado da empresa, a iniciativa é uma maneira de tornar o canal mais popular por aqui. Na modalidade Direct, os produtos são enviados em uma mesma remessa, mesmo que tenham sido comprados em estabelecimentos diferentes. O AliExpress informou, em comunicado, que a entrega conjunta é possível pelo controle que a empresa adquiriu sob suas lojas parceiras.

Além disso, a empresa afirmou que tem operado dois voos fretados por semana para garantir um menor prazo de entrega do produto no Brasil.

"Nos últimos dez anos, senti claramente que os produtos chineses estão ganhando popularidade entre os usuários estrangeiros", afirma Di Yan, gerente do AliExpress Brasil. "Todos querem um produto sofisticado e atualizado com um valor que cabe no bolso e as marcas chinesas se encaixam nessa expectativa, pois elas têm a capacidade de fabricar produtos de alta qualidade com muitos anos de experiência em Original Design Manufacturing (ODM). Essas empresas também são mais propensas a baixar os preços para atrair novos usuários", explicou.