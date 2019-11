Werther Santana/Estadão Meta é transformar data em algo tão popular quanto a Black Friday, diz Ken Huang

Tradição nos EUA, a Black Friday levou menos de uma década para se consolidar como uma data importante para o varejo brasileiro – a primeira edição do dia de descontos aconteceu em 2010. Agora, a gigante chinesa AliExpress promete investir pesado para cimentar outra data no calendário nacional do consumo: o Dia dos Solteiros. Celebrado em 11 de novembro (o dia que tem mais algarismos “1”, solteiros, o possível), a data movimentou US$ 30,8 bilhões no ano passado e se tornou a principal oportunidade de vendas do comércio chinês.

Para chamar a atenção dos brasileiros, a empresa começa nesta terça-feira, 5, uma agressiva campanha de marketing – haverá anúncios na TV Globo e peças publicitárias espalhadas pela cidade de São Paulo. Além disso, a empresa alistou um time de influenciadores digitais brasileiros, que juntos somam cerca de 150 milhões de seguidores – juntos, eles vão distribuir cupons de desconto e promover a marca da empresa. A companhia vai sortear ainda dois automóveis, dez unidades de iPhone 11 e dez pacotes de viagem a Trancoso (BA), com direito a acompanhante.

“É a primeira vez que estamos focando uma campanha de Dia dos Solteiros no Brasil, e esperamos que ele se torne tão popular quanto a Black Friday”, disse ao Estado Ken Huang, líder para América Latina da AliExpress. O executivo não revela quanto espera faturar no País, mas lembra que o Brasil está entre os cinco principais mercados do site, o que gera expectativa para alavancar as vendas. A companhia também promete distribuir em suas redes sociais cupons de desconto que serão aplicados em itens com preços já reduzidos.

Origem e Taylor Swift

A primeira vez que o Alibaba, controlador da AliExpress, realizou o Dia dos Solteiros foi em 2009. A ideia era simples: em vez de esperar uma data especial, como dia dos namorados, para ganhar um presente, todo mundo pode comprar para si seus próprios itens de desejo. Naquele ano, com foco apenas na China, a data gerou receita de US$ 7,8 milhões. Em 2019, já global, o Dia dos Solteiros é aguardado com expectativa – neste ano, a cantora americana Taylor Swift vai comandar a contagem regressiva na véspera do evento.

Além de contratar a celebridade, a companhia promete gastar globalmente cerca de US$ 300 milhões em cupons de desconto que poderão ser aplicados em produtos com preços já reduzidos. A AliExpress usa o braço de inteligência artificial do Alibaba Group, o AliCloud, para monitorar preços na plataforma e destacar aqueles com descontos reais – o AliExpress é um site onde vendedores terceiros oferecem seus produtos, então os descontos precisam partir de cada um deles.

Ainda que dependa de terceiros para que os descontos surjam na plataforma, a AliExpress diz que aplica algumas ferramentas para incentivar a queda nos preços - entre elas, estão maior exposição no site a alguns anúncios específicos. O site também diz que educa seus vendedores com dados sobre os hábitos e gostos de cada país, o que inclui pequenos detalhes como, por exemplo, os tamanhos de roupas mais comuns na população.

“Já estamos monitorando aquilo que os brasileiros estão colocando no ‘carrinho’ à espera dos descontos. Já podemos ver que pulseiras conectadas e bonecas que imitam bebês realisticamente estarão entre os produtos favoritos no Dia dos Solteiros”, diz Huang. Além disso, eletrônicos, roupas e peças de carro e bicicletas estão entre os itens mais populares entre os brasileiros. Na visão de Cristina Helena Mello, especialista em economia do consumo da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo (ESPM), a data tem um apelo bastante específico, adaptado ao comportamento contemporâneo. “Os solteiros são um grupo de indivíduo onde o estímulo de compra pode ser mais assertivo”, avalia.

Logística

Para dar conta da entrega, a AliExpress trabalha com o braço logístico do Alibaba Group, o Cainiao, para otimizar rotas e distribuição dos produtos enviados da China. “No ano passado, tivemos que processar 1 bilhão de ordens. O objetivo é manter os prazos de entregas mesmo com a alta demanda de pedidos”, explica o executivo. Atualmente, os produtos demoram cerca de 30 dias para chegar ao Brasil.

Para implementar a estratégia, a AliExpress, junto com a Cainiao, mira centros de distribuição em diferentes partes do mundo, incluindo Ásia e Europa – em outubro, Huang revelou ao Estado que a empresa estuda abrir um centro de distribuição no País no médio prazo.