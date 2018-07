A expectativa inicial era que as aprovações do projeto de lei 3.453, que altera o marco regulatório do setor de telecomunicações, ocorressem ainda neste ano. A visão agora, porém, é de que ele deverá "vingar em meados do ano que vem", disse o secretário de Telecomunicações do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), André Borges.

O projeto permite que as empresas de telecomunicação mudem do regime de concessão para autorização, trocando obrigações com a manutenção dos serviços de telefonia fixa por investimentos na expansão da banda larga.

Borges disse ainda, em painel do Futurecom, principal congresso de telecomunicação e TI da América Latina, que não considera pedidos de vistas como um atraso. "Fizemos alterações no projeto e a essa altura está pronto para ir ao Senado. Estamos na última etapa na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)", disse.

Borges disse ainda que esse projeto de lei pretende viabilizar a retomada de investimentos privados em mercados competitivos, mas também levar recursos públicos para ampliar a conectividade por todo Brasil, em mercados não competitivos.