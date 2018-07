Kyle Johnson/NYT Loja em Seattle tem 167 metros quadrados.

A Amazon disse nesta terça-feira, 15, está abrindo lojas sem caixas em Chicago e San Francisco, disse a empresa nesta semana, confirmando notícias de que vai expandir o conceito para além do seu piloto em Seattle.

Conhecida como Amazon Go, o formato de loja se parece com um mercado normal, mas com uma diferença crucial: não possui caixas. Não ficou claro quando as novas lojas serão abertas. A Amazon postou ofertas de emprego para os gerentes de loja da Amazon Go em São Francisco e Chicago no mês passado. A notícia da lista foi divulgada pelo jornal Seattle Times no início da semana.

O conceito tem o potencial de alterar o conceito de loja física e gerou projetos semelhantes de startups que esperam vender a tecnologia para outros varejistas. A primeira loja, inaugurada em janeiro em Seattle, tem 167 metros quadrados. Suas estantes são repletas de produtos que poderiam ser encontrados em qualquer loja de conveniência, como refrigerantes e salgadinhos.

Também tem alguns dos produtos que podem ser encontrados no Whole Foods, a cadeia de alimentos que a Amazon comprou no ano passado. O diferencial, porém, está na tecnologia.

Como funciona. É ela que, mesmo fora da visão dos clientes, permite uma experiência de compras como nunca antes vista. Toda vez que um consumidor pega um item da estante, a Amazon interpreta que o produto já está no “carrinho de compras” online do cliente, com ajuda das centenas de câmeras espalhadas pelo teto da loja. Se o produto voltar à gôndola, a Amazon o retira da cestinha virtual.

A Amazon não explica exatamente como o sistema funciona, mas diz que envolve reconhecimento de imagem e softwares de aprendizado de máquina. Ao finalizar a compra, os consumidores simplesmente saem pelos mesmos portões que entraram, sem nem precisar sacar o cartão de crédito da carteira. Tudo o que está na sacola vai direto para a cobrança na conta do usuário na Amazon, que pode ser acessada pelo app. Minutos depois de sair da loja, um recibo eletrônico é enviado ao e-mail do consumidor com os dados da compra.