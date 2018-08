CJ Gunther/EFE E-commerce de remédios, PillPack foi comprada pela Amazon

A gigante do comércio eletrônico Amazon anunciou nesta quinta-feira, 28, que vai comprar a farmácia online PillPack, em um negócio avaliado em US$ 1 bilhão. Com a aquisição da empresa, a Amazon bate de frente com grandes redes de farmácias nos Estados Unidos. A PillPack é uma farmácia que entrega medicamentos sortidos para pessoas que sofrem de doenças crônicas.

Com a compra, a Amazon tenta conseguir uma fatia do lucrativo mercado de medicamentos por prescrição nos Estados Unidos, que é avaliado em US$ 450 bilhões, de acordo com a consultoria IQVIA. Apesar de a PillPack esperar que sua receita supere apenas cerca de US$ 100 milhões neste ano, o grande número de consumidores online da Amazon, combinados à sua infraestrutura de entrega, podem ajudar a companhia a escalar sua operação rapidamente.

A Amazon também poderá negociar diretamente com a indústria farmacêutica, o que lhe dará a possibilidade de oferecer, a preços mais baixos, medicamentos genéricos.

Contudo, a empresa deve enfrentar uma competição acirrada neste mercado, que é dominado por grandes cadeias de farmácias nos EUA, que incluem redes como a CVS, a Walgreen e o Walmart.

“A aquisição da PillPack pela Amazon é um sinal de alerta sobre o que deve se tornar uma grande batalha dentro do mercado de farmácias”, afirmou o diretor geral da consultoria GlobalData Retail, Neil Saunders.

Impacto. As grandes cadeias farmacêuticas perderam cerca de US$ 14 bilhões em valor de mercado ontem, após a notícia. Enquanto isso, a Amazon ganhou cerca de US$ 5,5 bilhões em valor de mercado.

As ações da CVS fecharam em queda de 6,1%, enquanto os papéis da Walgreen caíram 10%. As ações de empresas do setor, como McKesson, Cardinal Health e AmerisourceBergen também caíram.

A aquisição acontece apenas uma semana depois que uma joint venture entre a Amazon, a Berkshire Hathaway e o JP Morgan nomearam um presidente executivo para liderar os esforços das empresas para reduzir custos de saúde para seus 1 milhão de funcionários.