Mark Lennihan/AP Amazon disse que vai vender menos que o esperado no fim do ano

A Amazon venderá menos que o esperado durante as festas de fim de ano, segundo as estimativas divulgadas pela própria companhia nesta quinta-feira, 25, em seu relatório trimestral. A varejista disse ainda que o crescimento da receita no próximo trimestre será o mais lento dos últimos anos. A perspectiva futura negativa derrubou as ações no pós-mercado, que eram negociadas com queda de 8%.

O varejista está se preparando para a época mais movimentada do ano, a temporada de compras de fim de ano, que nos Estados Unidos começa com o feriado de Ação de Graças, em novembro e vai até o Ano Novo. A previsão é de que as vendas do quarto trimestre subam entre 10% e 20%, atingindo US$ 72,5 bilhões de dólares, mas o volume é menor que os US$ 73,9 bilhões esperados pelos analistas.

O momento já não é o dos melhores para a empresa, que atingiu o valor de US$ 1 trilhão no trimestre passado. A Amazon confirmou que as vendas nos últimos três meses não bateram as estimativas dos analistas e já adiantou que o lucro operacional do próximo trimestre também estará abaixo das expectativas.

No terceiro trimestre, as vendas líquidas subiram para US$ 56,58 bilhões ante os US$ 43,74 bilhões registrados no mesmo período em 2017. A alta, no entanto, não acompanhou a estimativa do mercado, visto que os analistas esperavam US$ 57,1 bilhões em vendas.

O lucro líquido da Amazon também subiu e atingiu US$ 2,88 bilhões no trimestre ou US $ 5,75 por ação. No ano passado, os valores neste período eram de US$ 256 milhões ou US$ 0,52 por ação.

Os resultados e expectavas para o futuro derrubaram as ações da companhia. Às 19h06 (horário de Brasília), os papeis da empresa operavam em queda de 8,48% no pós-mercado.

As despesas operacionais totais aumentaram 21,8%, para US $ 52,85 bilhões. As perdas já eram esperadas devido ao forte investimento da companhia em programa Prime, na entrega de mercearias das lojas Whole Foods e na criação de conteúdo de vídeo original para seu programa de streaming.

O resultado positivo da empresa aconteceu na Amazon Web Services, companhia de serviços em nuvem. que cresceu 45,7%, para US$ 6,68 bilhões, superando as estimativas anteriores de US$ 6,67 bilhões.