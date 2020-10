Pascal Rossignol/Reuters Amazon pode faturar mais de US$ 100 bilhões no quarto trimestre

A Amazon apresentou lucro recorde no terceiro trimestre de 2020, impulsionada pelo crescimento do varejo online durante a pandemia. Ao todo, a empresa ganhou US$ 6,3 bilhões, no segundo trimestre seguido de recordes.

Desde o início da pandemia do coronavírus em todo o mundo, mas em especial nos EUA, a Amazon virou a loja de tudo para as pessoas – indo além dos tradicionais livros e também despachando mantimentos, itens para casa e remédio. Enquanto lojas fecharam as portas globalmente, a empresa teve de recrutar 400 mil trabalhadores em sua operação mundial.

No terceiro trimestre, a empresa faturou US$ 96,1 bilhões, bem acima das expectativas dos analistas, que esperava algo na casa de US$ 92,7 bilhões. O bom desempenho, porém, não veio sem turbulências: a Amazon viu 19 mil de seus empregados contraírem a covid-19, sofreu com protestos de funcionários e também foi acusada de abusar de seu poder monopolista pela Câmara dos Deputados dos EUA, após extensa investigação.

A expectativa da companhia para o futuro também é boa: no quatro trimestre, marcado pela temporada de compras de Black Friday e Natal, a varejista pode ultrapassar pela primeira vez a marca de US$ 100 bilhões em receita. A estimativa é de vendas entre US$ 112 bi e US$ 121 bilhões.

"Estamos vendo cada vez mais pessoas comprando presentes antecipadamente, o que é um sinal de que esta será uma temporada incrível", disse Jeff Bezos, presidente executivo da empresa (e homem mais rico do mundo) em carta a investidores.

A dúvida, para analistas, é se a área para consumidor final da empresa será capaz de se manter em alta ao longo do tempo. Além disso, a Amazon terá o desafio de fazer bem as entregas no final do ano, evitando repetir o que aconteceu em 2013, quando problemas logísticos levaram a companhia a deixar muitos americanos sem presente de Natal.

No terceiro trimestre, a empresa também viu bom desempenho de sua divisão de computação em nuvem, a Amazon Web Services (AWS), cuja receita subiu 29% na comparação com o mesmo período de 2019, graças à demanda por digitalização de empresas por conta da pandemia.