Pascal Rossignol/Reuters A Amazon chega relativamente tarde ao mercado de podcasts

A Amazon confirmou na semana passada a compra da startup de podcasts Wondery, uma aposta da companhia para reforçar o conteúdo não musical em seu aplicativo Amazon Music. A notícia foi antecipada no início de dezembro pelo Wall Street Journal, que informou que as empresas estavam discutindo o negócio - a transação avaliaria a Wondery em mais de US$ 300 milhões, segundo o jornal.

A Amazon chega relativamente tarde ao mercado de podcasts, uma área chave para o Spotify, que tem investido em grandes nomes para se tornar uma espécie de Netflix de conteúdo de áudio.

A Wondery, que abriga podcasts populares como “Dirty John”, “Dr. Death” e “Business Wars”, tem cerca de 20 milhões de ouvintes únicos por mês, de acordo com reportagem da Variety.

Em novembro, a Bloomberg News informou que a Apple e a Sony Music Entertainment chegaram a discutir a aquisição da Wondery.