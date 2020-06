Brendar McDermid/Reuters O valor exato do acordo não foi informado e, segundo o The Information, também não deve ser revelado pela Amazon

A Amazon vai pagar mais de US$ 1 bilhão para comprar a startup de veículos autônomos Zoox, informou o site The Information, citando fontes. A reportagem não mencionou o preço exato do negócio e acrescentou que a Amazon provavelmente não o divulgará quando o acordo for anunciado, provavelmente nesta sexta-feira, 26.

A maioria dos investidores da Zoox está recebendo retorno para o capital investido, com alguns tendo um retorno positivo, acrescentou a matéria. Lux Capital, DFJ e o co-fundador da Atlassian, Michael Cannon-Brooks, são alguns dos investidores. A Amazon e a Zoox não responderam imediatamente a um pedido da agência de notícias Reuters para comentar.

O jornal americano Wall Street Journal informou no mês passado que as empresas estavam em negociações avançadas e que o acordo poderia avaliar a Zoox por um valor menor que os US$ 3,2 bilhões que a empresa alcançou em uma rodada de financiamento em 2018.

A Amazon tem aumentado seu investimento no setor automotivo, participando de uma rodada de financiamento de US$ 530 milhões no início do ano passado na startup de carros autônomos Aurora Innovation.