A Amazon informou nesta segunda-feira, 16, que vai contratar 100 mil funcionários para armazéns e entrega de produtos nos Estados Unidos para lidar com o aumento de pedidos online recebidos pela companhia diante do pânico em torno da pandemia de coronavírus.

O número de funcionários varia sazonalmente, e atingiu 798 mil funcionários, contando os temporários e os trabalhadores de meio período, durante a temporada de vendas de final de ano. Assim, não está claro como ficará o tamanho do quadro de funcionários após as 100 mil contratações.

Mike Segar/Reuters Coronavírus aumento volume de pedidos na Amazon, que vai contratar 100 mil funcionários

A Amazon afirmou que vai investir US$ 350 milhões para aumentar os pagamentos a estes funcionários nos EUA e Canadá em US$ 2 a hora. Para o Reino Unido, o reajuste será de 2 libras e na União Europeia a empresa vai pagar cerca de 2 euros a mais.

A varejista hoje paga US$ 15 dólares a hora para trabalhadores de seus centros de distribuição de produtos nos EUA.

Preocupação

Funcionários da Amazon estão preocupados com as condições de trabalho durante a pandemia de coronavírus. Segundo reportagem do jornal americano The Washington Post, trabalhadores da empresa afirmaram que não estão sendo protegidos o suficiente da nova doença.

Já existe a confirmação de casos positivos do coronavírus em funcionários de armazéns da Espanha e da Itália e, segundo o jornal, outros possíveis casos só foram orientados a ficar em casa depois de manifestar os sintomas por alguns dias de trabalho.

Ainda de acordo com o jornal, mais de 1,5 mil trabalhadores assinaram uma petição para obrigar a Amazon a tomar medidas mais efetivas contra a doença e para garantir a segurança de seus empregados no trabalho. /COM INFORMAÇÕES DA REUTERS