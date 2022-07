REUTERS/Brendan McDermid. Amazon divugla seus valroes de balanço

Após um início de ano com perda de valor de mercado e queda nas ações, a Amazon voltou a apresentar crescimento no segundo trimestre de 2022. No relatório apresentado nesta quinta-feira, 28, a empresa revelou crescimento anual de 7% na receita, somando uma US$ 121,23 bilhões ante US$ 119,09 bilhões esperados pelo mercado. No pós-mercado, logo após o anúncio, as ações da empresa flutuavam em alta de 12%.

“Apesar das contínuas pressões inflacionárias nos custos de combustível, energia e transporte, estamos progredindo nos custos controláveis ​​que mencionamos no último trimestre, principalmente melhorando a produtividade de nossa rede de atendimento”, afirmou Andy Jassy, presidente da Amazon, em carta aos investidores.

A expectativa para o período, divulgada no trimestre anterior, não era positiva, mas a empresa conseguiu superar as previsões de especialistas do mercado financeiro. O custo da cadeia produtiva sofreu pressão inflacionária, o que derrubou o lucro da empresa de US$ 7,7 bilhões para US$ 3,3 bilhões. Ainda assim, analistas consideram bastante positivo o trimestre da gigante.

O serviço em nuvem da companhia, o Amazon Web Service (AWS), registrou alta de 33% na comparação anual, anotando receita de US$ 19,739 bilhões, ante os US$ 19,56 bilhões esperados pelo setor. No último trimestre, a empresa teve uma receita de US$ 18,4 bilhões na área.

A receita vinda de publicidade também teve bons resultados no trimestre da empresa. O total registrado no período foi de US$ 8,76 bilhões — o mercado financeiro esperava algo em torno de US$ 8,65 bilhões.

Ao contrário do último trimestre, as previsões para o restante do ano na Amazon ficaram menos pessimistas, indo na contramão de outras empresas de tecnologia como Microsoft, Facebook e Netflix. Ainda que o lucro esperado varie entre zero e pouco mais de US$ 3 bilhões, a empresa informou que deve ver a receita crescer novamente para registrar valor entre US$ 125 bilhões e US$ 130 bilhões — a alta que pode chegar até 17% no período.

Aumento no preço

Depois de um balanço que revelou prejuízo de US$3,8 bilhões e uma perda de valor de mercado de cerca de US$ 210 bilhões no primeiro trimestre de 2022, a empresa aumentou o valor da assinatura de seu serviço Amazon Prime — de entregas, filmes, séries e música — em vários países do mundo, inclusive no Brasil, em maio deste ano.

Por aqui, o programa de benefícios da gigante do varejo, passou de R$ 9,90 para R$ 14,90, uma alta de 50,5%. Já a anuidade foi de R$ 89 para R$ 119, aumento de 33,7%. O aumento foi causado, também, pela inflação no preço dos combustíveis, o que influenciou toda a cadeia de entregas e serviços, informou o presidente da empresa na época.