Mike Kane/Bloomberg Amazon inaugura área com 40 mil plantas dentro de escritório em Seattle

O escritório do futuro vai além de puffs e salas de jogos. Pelo menos é essa mensagem que a Amazon passa com a inauguração de uma minifloresta colocada dentro de seu principal escritório, em Seattle, nesta segunda-feira 29.

Nas três esferas conectadas e construídas com vidro e aço estão 40 mil plantas de 30 países diferentes em todo mundo. Para construir o cenário, a varejista criou um sistema que imita o calor e a umidade da Floresta Amazônica, região de onde saíram boa parte das árvores. Para tudo ficar pronto, foram necessários sete anos, entre o anúncio do projeto à abertura oficial feita pelo presidente da empresa, Jeff Bezos.

O espaço é apresentado como um novo lugar de relaxamento e descanso dos funcionários durante o trabalho e mais um ponto para os visitantes que tem a sorte de conhecer o escritório da Amazon.

Mike Kane/Bloomberg Minifloresta da Amazon estará aberta ao público para visitação a partir desta terça-feira, 30

Mas até em uma das empresas mais tecnológicas do mundo, nem tudo é só bem estar. A ‘floresta’ conta com Wi-Fi, salas de reuniões e um sistema de monitoramento feito com base nos crachás para controlar quanto tempo os funcionários passam dentro do espaço – uma tentativa de evitar que alguém ignore as tarefas e passe o dia inteiro desfrutando da natureza artificial.

A novidade acontece em um momento de apreensão para regiões dos Estados Unidos que aguardam ser escolhidas pela Amazon para abrigar a segunda sede da empresa. Entre os interessados estão Boston, Nova York e Austin, no Texas, que sonham em atrair talentos tecnológicos altamente qualificados com a presença forte da Amazon em seu território.