Reuters Amazon dá descontos em itens vendidos em seu marketplace nos Estados Unidos.

A Amazon começou, pela primeira vez, a dar descontos em produtos vendidos por terceiros em seu site para tornar seu marketplace mais competitivo. A nova medida da empresa foi percebida pelo jornal norte-americano The Wall Street Journal, que encontrou itens no marketplace da empresa marcados com um aviso de “descontos fornecidos pela Amazon”. Aparentemente, os descontos são de menos de 10% e só são aplicados nos produtos de vendedores que usam o serviço de estoque e transporte da própria empresa.

Nas ofertas, uma mensagem aparece em inglês dizendo que “esse item é vendido por um vendedor parceiro. O desconto é fornecido pela Amazon”. Além disso, há um aviso informando que o desconto é por tempo limitado, o que reforça a teoria de que a empresa deu os descontos para competir em preço com rivais como Walmart no período de festas de final de ano.

Os vendedores notaram que os descontos não afetam o preço que eles recebem pelos produtos, então a própria Amazon está custeando as ofertas. Em um fórum de vendedores do marketplace da companhia, um vendedor comentou que vários de seus produtos estão com desconto. “Temos um produto cujo preço foi reduzido de US$ 78,50 para US$ 74,90. Nós ainda estamos recebendo os lucros totais de US$ 78,50 da venda menos as taxas”, disse.

As lojas do marketplace, no entanto, ainda não entenderam como a Amazon está selecionando os produtos em que dá desconto. Muitos, inclusive, não enxergam a novidade com bons olhos, já que possuem acordos com outras lojas que estipulam que os preços oferecidos na concorrência precisam ser nivelados. A Amazon, no entanto, disse ao jornal que os vendedores que tiverem acordos de paridade de preço podem pedir para os descontos serem retirados.

A maior parte dos lojistas, no entanto, está animado com a novidade, que promete aumentar as vendas de final de ano. A Amazon recentemente abriu um marketplace para vender eletrônicos no Brasil, mas ainda não está claro se esse tipo de política de descontos será oferecida por aqui.