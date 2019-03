REUTERS/Pascal Rossignol A Amazon é responsável por metade das vendas online nos Estados Unidos

A Amazon quer competir com Google e Facebook no mercado de anúncios digitais: a agência de notícias Bloomberg afirmou que a empresa deve começar a vender anúncios em vídeos no aplicativo de compras da Amazon para smartphone.

Segundo a reportagem, que conversou com fontes familiarizadas com o assunto, a gigante de tecnologia vem testando há meses os anúncios na plataforma iOS, da Apple. Além disso, um produto parecido deve ser lançado na plataforma Android, do Google, ainda este ano.

Os anúncios aparecerão no espaço em que são mostrados os resultados de uma pesquisa no aplicativo de compras. O lugar é estratégico para atrair anunciantes, já que é mais certeiro atingir usuários que buscam comprar alguma coisa em um aplicativo do que atingir os usuários que navegam pelo Facebook e pelo YouTube. Os anunciantes terão que pagar US$ 35 mil para veicular os anúncios no aplicativo da Amazon por 60 dias.

De acordo com a Bloomberg, a Amazon é responsável por metade das vendas online nos Estados Unidos. A participação da empresa no mercado de anúncios digitais deve aumentar 2% em 2018, enquanto a do Google, líder do mercado deve diminuir 1%.

A Amazon e o Google não comentaram o assunto.

Atualmente, a Amazon reserva espaço do seu site para anúncios parecidos com outdoors, com logotipos de marcas e fotos dos produtos. A reportagem cita uma pesquisa da EMarketer que mostra que as marcas, no total, gastarão cerca de US$ 16 bilhões em anúncios em vídeos para smartphones este ano, um valor 23% maior do que gastaram em 2018.