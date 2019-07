Amazon pode ser investigada na Europa

A União Europeia deve abrir uma investigação formal contra a Amazon nos próximos dias, afirma a agência de notícias Bloomberg. A chefe da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, vem sinalizando há alguns meses seu plano de investigar a Amazon por práticas anticompetitivas — a empresa é acusada de usar os dados de vendedores da plataforma para fazer seus próprios cálculos e obter vantagem em negócios.

A investigação formal pode resultar em multas para a Amazon. Além disso, a empresa pode ser obrigada a mudar a forma como opera.

O ponto central do debate é que ao mesmo tempo que a Amazon é uma plataforma, ela também é uma empresa de vendas. O termo dos reguladores é que a Amazon poderia usar informações dos comerciantes para obter vantagem competitiva. Assim, a União Europeia quer entender como a Amazon usa os dados de terceiros que vendem produtos na plataforma.

No passado recente, Margrethe Vestager apertou o cerco contra práticas anticompetitivas de gigantes da tecnologia. No último ano, o Google foi multado duas vezes. Em março deste ano, a companhia foi multada em € 1,49 bilhão por monopólio em publicidade. No ano passado, a punição foi de € 4,34 bilhões por práticas relacionadas ao Android.

A Amazon e a Comissão Europeia não comentaram o assunto. Para a reportagem, a Bloomberg conversou com duas pessoas familiarizadas com o assunto.