Reuters Amazon quer construir nova sede na América do Norte; na imagem, expansão dos escritórios atuais da empresa em Seattle

A Amazon divulgou nesta quinta-feira, 18, uma lista de 20 cidades na América do Norte que foram selecionadas para a segunda fase do processo de escolha da empresa para ter uma segunda sede no continente. As 20 cidades, entre os EUA e o Canadá, foram escolhidas a partir de uma lista de 238 propostas recebidas no ano passado. A decisão final deve sair ainda neste ano.

A maioria das escolhidas se encontra nas regiões Leste e Sul dos Estados Unidos – como Miami, Atlanta, Washington D.C., Filadélfia, Pittsburgh e Nova York. Outra favorita que está presente na seleção é Austin, sede da Whole Foods, varejista que a Amazon adquiriu no ano passado. Além disso, a seleção também tem Toronto, no Canadá, e Los Angeles, na Califórnia.

Fundada em Seattle, a empresa busca uma segunda cidade para se instalar, com a promessa de investir US$ 5 bilhões no local e trazer pelo menos 50 mil empregos. Entre os requisitos, estão uma cidade de mais de 1 milhão de pessoas com um aeroporto internacional, boa educação e uma malha eficiente de transporte coletivo.

Incentivos como terreno e cortes de impostos até pacotes de realocação serão uma parte importante da decisão, disse a Amazon em setembro, ao anunciar seus planos, e os governos locais mostraram que irão fazer grandes esforços para garantir os empregos e investimentos.

Amazon Mapa mostra cidades escolhidas pela Amazon para continuar no processo de seleção

Candidaturas. A região de Nova Jersey propôs US$ 7 bilhões em isenções estaduais e municipais caso a Amazon se instale em Newark e se comprometa a contratar o número de vagas do plano inicial, segundo um comunicado oficial emitido pelo governador local. Já a cidade de Nova York fez uma proposta sem grandes incentivos especiais, embora o Estado local deva oferecer subsídios à empresa, disseram fontes oficiais.

Segundo a agência de investimentos Moody's, Austin, no Texas, é a candidata líder, por aspectos como talentos disponíveis, custos de negócios e qualidade de vida, entre outros critérios.

Outras cidades, já fora da seleção, adotaram táticas mais ousadas. Prefeito de Stonecrast, nos subúrbios de Atlanta, na Geórgia, Jason Lary disse que poderia ceder 345 acres para criar uma nova cidade para receber a empresa. O novo município se chamaria Amazon, e Jeff Bezos, atual presidente executivo da Amazon, seria seu prefeito para sempre, disse Lary.