Patrick Semansky/AP Opção de Amazon de pôr fim em alguns benefícios para aumentar salário é considerado estratégico para atrair novos funcionários

Depois de anunciar que aumentaria o salário mínimo de seus funcionários, a Amazon disse nesta quarta-feira, 3, que vai eliminar o pagamento de bônus mensais e em ações para conseguir custear o aumento prometido.

No comunicado enviado aos funcionários, a Amazon disse que, mesmo com a eliminação do bônus e do pagamento em ações, o valor do aumento por horas trabalhadas compensará as novas perdas. “Por não ser baseada em incentivo, a compensação será mais imediata e previsível”, disse a Amazon.

A empresa estuda dar aumentos de US$ 1 por hora para trabalhadores cujos salários já estavam acima de US$ 15 por hora trabalhada, de acordo com duas pessoas fontes da agência de notícias Bloomberg que pediram para não serem identificadas.

O anúncio de um salário mínimo maior que a média dos americanos é considerada por especialistas a melhor vantagem para atrair e contratar funcionários em mercados de trabalho restrito. Segundo os especialistas, oferecer stock options – remuneração baseada em ações (em sentido amplo) – é menos atrativo porque o retorno pode levar anos para se concretizar.

“A Amazon provavelmente percebeu que as pessoas não estavam se candidatando às suas vagas porque não achavam os benefícios interessantes”, disse David DeBoskey, professor de contabilidade da San Diego State University. “Quando você é o líder pagando US $ 15 por hora, isso é uma grande vantagem”.

O anúncio do aumento salarial afastou críticas de políticos e ativistas e colocou a empresa em uma boa posição para recrutar trabalhadores temporários para a importante temporada de compras de fim de ano. A empresa disse que pretende contratar 100 mil funcionários temporários para o Natal neste ano.