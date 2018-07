Amazon via AP O Echo Show, da Amazon, é um dos principais exemplos de caixas de som conectadas disponíveis no mercado norte-americano

Em uma rara disputa pública entre grandes empresas de tecnologia, a Amazon disse na terça-feira, 27, que seus dispositivos Amazon Echo Show -- um modelo especial da caixa de som conectada da empresa, com uma tela -- não vão mais reproduzir vídeos do YouTube. A justificativa, segundo a Amazon, é que o Google parou de dar suporte ao aparelho.

A rixa é a mais recente entre empresas do Vale do Silício na qual as tensões competitivas tem ficado no caminho dos clientes. Amazon e Google competem em várias áreas, desde computação em nuvem e pesquisa online, até a venda de aparelhos controlados por voz, como a linha Echo, que rivaliza com o Google Home. Hoje, nos EUA, a linha Echo domina 70% do mercado, enquanto o Google Home tem cerca de 20% das vendas.

Em um comunicado, a Amazon disse: “A partir desta tarde, o Google optou por não deixar o YouTube disponível no Echo Show, sem explicação e sem notificação aos clientes. Não há nenhum motivo técnico para essa decisão, que é decepcionante e prejudica os clientes de ambos.”

O Google disse que o desdobramento não era uma surpresa.

"Estamos negociando com a Amazon há muito tempo, trabalhando para um acordo que ofereça grandes experiências para os clientes em ambas as plataformas", afirmou a empresa em um comunicado. "A implementação pela Amazon do YouTube no Echo Show viola nossos termos de serviço, criando uma experiência de usuário ruim. Esperamos poder chegar a um acordo e resolver esses problemas em breve."

O Echo Show exibiu vídeos do YouTube sem todos os recursos, desde recomendações de vídeos até assinaturas de canais. O Google já esteve em uma disputa semelhante com a Microsoft no passado, quando o YouTube deixou de funcionar no Windows Phone, sistema para dispositivos móveis criado pela Microsoft há alguns anos.