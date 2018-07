AP Photo/Jeff Chiu, File) Amazon lidera mercado com a Alexa

A Amazon está dominando o nascente mercado de alto-falantes controlados por voz, afirmou nesta segunda-feira, 8, a empresa de pesquisa eMarketer.

Os alto-falantes Amazon Echo e Echo Dot vão ficar com uma participação de 70,6% do mercado norte-americano neste ano, disse o estudo. Os aparelhos têm incorporado a assistente pessoal digital Alexa, desenvolvida pela Amazon, que pode receber comandos de voz dos usuários para tocar música, pedir um carro por aplicativo ou ligar as luzes da casa.

A fatia coloca a empresa bem adiante do Google Home, um produto similar que tem participação de 23,8%, e de outros dispositivos de outras companhias.

O número de usuários ativos da categoria de produtos vai mais que dobrar este ano, para 35,6 milhões, segundo eMarketer.

Caminho. Os dados sinalizam o progresso da Amazon em tornar a Alexa e sua tecnologia de reconhecimento de voz parte integral das vidas dos usuários. Mais usuários significa mais dados que podem melhorar o entendimento da Alexa, podendo torná-la uma plataforma de voz líder, assim como o Windows para computadores de mesa.

A Amazon não revela dados de venda do Echo, mas tem afirmado que tem tido problemas em manter o produto no estoque. As vendas do aparelho e receitas adicionais de compradores que fazem pedidos por meio da Alexa poderão gerar US$ 10 bilhões para a Amazon até 2020, afirmou o analista Mark Mahaney, da RBC Capital Markets.