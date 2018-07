REUTERS

A Amazon a Microsoft estão negociando para fornecer soluções de computação em nuvem para o consórcio de mapeamento digital Here, controlado por montadoras alemãs que estão desenvolvendo carros autônomos, disseram fontes a par do assunto.

Leia também:

Serviços domésticos da Amazon crescem 20% ao mês

Windows 10 chega a 270 milhões de usuários em todo o mundo

A Amazon, inclusive, está também considerando se tornar acionista da Here, afirmaram duas fontes.

No ano passado, as montadoras BMW, Audi e Mercedes acertaram acordo para comprar a Here da Nokia por € 2,5 bilhões.

Sistemas inteligentes de mapeamento fornecem informações de controle dos carros autônomos, que são equipados com sensores como scanners de ruas para medir as condições de tráfego. Estes dados podem ser compartilhados com outros usuários dos mapas.

“A Microsoft também está interessada em um relacionamento mais próximo com a Here”, disse uma das fontes.

O consórcio precisa de serviços de computação em nuvem para administrar as montanhas de dados coletados pelos sensores em milhares de carros. Estes mapas digitais permitem aos veículos evitar congestionamentos e perigos como gelo nas ruas.

A Renault e a fornecedora de autopeças Continental também mostraram interesse em participar da Here, podendo ajudar a diluir investimentos exigidos para desenvolvimento dos mapas digitais e melhorar o volume de informações fornecido ao banco de dados.

Carros autônomos e serviços para automóveis conectados podem se tornar um mercado de US$ 50 bilhões, estimaram analistas da Exane BNP Paribas.

/REUTERS