EFE/MICHAEL NELSON No último ano, a Amazon emprestou US$1 bilhão para vendedores de seu site; nos últimos 5 anos, a companhia tinha fornecido um total de US$1,5 bilhão.

A Amazon começou a emprestar dinheiro para vendedores que oferecem seus produtos no site da empresa e que querem expandir seus negócios, informou um executivo da companhia na última quarta-feira, 7. O programa já atuou com vendedores dos Estados Unidos, Reino Unido e Japão. A empresa já anunciou que vai expandir o modelo para outros mercados, como Canadá, França e China.

Só no último ano, a gigante de e-commerce emprestou mais de US$1 bilhão, em comparação com o montante de US$1,5 bilhão que ela disponibilizou entre 2011 e 2015, disse Peeyush Nahar, vice presidente do Marketplace da Amazon.

Os vendedores têm usado o dinheiro para aumentar o seu estoque e para comprar itens da própria Amazon, informou o executivo. Para a companhia, a estratégia de dar crédito é lucrativa, já que o e-commerce recebe uma parcela para cada item vendido em seu site.

Hoje, mais de 20 mil pequenas empresas já receberam um empréstimo da Amazon e mais da metade desse número já pegou dinheiro uma segunda vez. Os valores de crédito variam de US$ 1 mil a US$750 mil, e os vendedores informaram que as taxas de juros têm taxas entre 6% e 14%.

A companhia também tem ganhado dinheiro ao vender colocações no resultado da busca interna do site. Para que seu produto apareça antes para os clientes, os vendedores pagam uma quantia para ficarem no topo.

Sites da concorrência, como o eBay e o WalMart, têm dobrado o seu mercado de vendas on-line, mas os empréstimos podem ajudar a Amazon a manter os vendedores na sua plataforma.

Os credores tradicionais estão evitando os pequenos comerciantes após a crise financeira de 2008, o que deu uma abertura para outras fontes de financiamento. Apesar de a estratégia de empréstimos da Amazon a colocar em riscos pagamento, a companhia possui dados em tempo real sobre os negócios dos vendedores e ela tem acesso aos comentários dos clientes, o que traz mais segurança antes de conceder um empréstimo.