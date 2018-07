Reuters

A varejista online Amazon vai entrar no mercado de alimentos frescos britânico após fechar um acordo de fornecimento com o supermercado Morrisons, potencialmente aumentando a competição no disputado setor.

O Morrisons, quarto maior supermercado da Grã-Bretanha, disse nesta segunda-feira que o acordo permitirá a clientes da Amazon Prime Now e da Amazon Pantry o acesso a produtos frescos e congelados do Morrisons nos próximos meses.

O setor de supermercados britânico tem sido convulsionado pela feroz competição nos últimos anos e analistas alertaram que uma investida mais forte da Amazon pode afetar os competidores tradicionais ainda mais.

Em novembro, a Amazon fez uma oferta de mantimentos embalados para membros do Amazon Prime, que pagam uma taxa anual de £ 79.

Essa foi sua incursão mais ambiciosa no crescente mercado de alimentos online da Grã-Bretanha, mas não chegou a replicar seu serviço mais amplo dos Estados Unidos, Amazon Fresh, que oferece cerca de 20 mil produtos refrigerados, congelados e perecíveis e itens de lojas locais.

