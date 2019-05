Brendan McDermid/Reuters A estimativa é que a Boost tenha de 7 milhões a 8 milhões de clientes

A Amazon está interessada em comprar o serviço de internet sem fio de celulares pré-pagos nos Estados Unidos, disseram duas fontes à agência de notícias Reuters. A empresa na mira da gigante varejista é a Boost Mobile pertencente às operadoras americanas T-Mobile e Sprint.

Com a compra, a Amazon poderia usar a nova rede sem fio da T-Mobile por pelo menos seis anos, disse uma das fontes. A varejista também estaria interessada em qualquer espectro de internet sem fio que pudesse ser vendido, disse a fonte.

Não ficou imediatamente claro por que a maior varejista online dos EUA desejaria a rede sem fio e o espectro. A Amazon já vem desenvolvendo experiência oferecendo chamadas telefônicas através do seu produto Echo Connect, que usa o serviço de telefone residencial de uma pessoa e permite que a Alexa faça chamadas telefônicas.

Este mês, analistas do banco de investimento Cowen estimam que o Boost tenha de 7 milhões a 8 milhões de clientes e uma transação poderia ser avaliada em US$ 4,5 bilhões se incluir o espectro sem fio, ou as ondas de rádio que transportam dados e instalações.

A Amazon se recusou a comentar. A T-Mobile e a Sprint não responderam imediatamente às solicitações de comentários.