Amazon Amazon estreia novo serviço no Brasil

A Amazon dá, nesta quarta-feira, 18, mais passo como plataforma de conteúdo: nesta data, a empresa estreia no Brasil seu serviço de podcasts, que já estava disponível nos EUA, no Reino Unido, no Japão e na Alemanha. Os programas de áudio poderão ser encontrados no Amazon Music, divisão da companhia que compete com o Spotify e o Apple Music, e estarão disponíveis gratuitamente para todos que mantém uma conta na companhia – o serviço de música tem modalidades de assinatura pagas.

O catálogo da companhia terá nomes conhecidos em outras plataformas, como Foro de Teresina, Mamilos e Flow Podcast, além de acordos com grandes veículos de comunicação, como o Estadão. Para se diferenciar num cenário competitivo, a Amazon ainda terá produções originais.

Na estreia, a plataforma terá com exclusividade o programa A música do dia de Nelson Motta, no qual o produtor e jornalista indicará uma música por dia, oferecendo dados históricos e curiosidades sobre a obra. O programa é baseado no livro do produtor 101 canções que tocaram no Brasil e terá na atual temporada 101 canções. Em cada um dos episódios, levados ao ar de segunda à sexta e com duração entre três e cinco minutos, haverá uma playlist associada com diversas interpretações da canção do dia.

O sistema de recomendações do serviço terá uma combinação de curadoria feita por humanos e algoritmos, tentando entender aquilo que o usuário já gosta, aquilo que é popular e aquilo que é novidade. Para os produtores independentes, a empresa vai oferecer uma ferramenta para disponibilizar seus programas na plataforma. A companhia está em busca de produzir mais programas exclusivos no Brasil, indica Bruno Vieira, diretor do Amazon Music no Brasil. Ele lembra que os conteúdo originais internacionais também estarão disponíveis para os usuários. Antes de comandar a Amazon Music por aqui, Vieira liderou a francesa Deezer no País.

Com 55 milhões de usuários, o movimento da Amazon Music deve intensificar ainda mais a competição no mercado de podcasts. Segundo a imprensa internacional, o Spotify estaria planejando planos de assinatura específicos para podcasts, além de desembolsar US$ 235 milhões por uma startup especializada em anúncios publicitários para o formato. O Spotify tem 144 milhões de assinantes, enquanto o Apple Music, que também disputa espaço no segmento, tinha 60 milhões em junho de 2019, última vez que a empresa divulgou o dado.

A Amazon, porém, ainda estuda a melhor maneira de integrar a divisão de podcasts aos outros negócios da empresa. "Para 2021, nosso plano é lançar mais programas originais e torná-los disponíveis para todos, não apenas para membros do Amazon Prime", disse em entrevista ao Estadão Federico Pedersen, diretor do Amazon Music para a América Latina. O pacote de benefícios da empresa costuma dar acesso exclusivo a alguns conteúdos da empresa, como a Twitch Prime, que garante a ferramentas e conteúdos específicos da plataforma de streaming de games.

O executivo também acredita ser "natural" integrar os podcasts com a divisão de varejo da companhia – imagine pode comprar um disco de vinil de um artista indicado por Nelson Motta, por exemplo. Ele, porém, afirma que a empresa não tem nada para anunciar sobre o assunto no momento. O mesmo vale para uma possível conexão entre podcasts e o conteúdo produzido na Twitch, serviço de streaming de vídeo de partidas de videogame e apresentações musicais da empresa.