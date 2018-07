Reuters

Despesas de embarques cresceram mais de 18% no ano passado Despesas de embarques cresceram mais de 18% no ano passado

A Amazon está convidando motoristas para seu novo serviço de entregas de pacotes padrões. O objetivo da varejista online, conhecida por preços baixos e margens de lucro mínimas, é acelerar o período de entrega e conter a crescente despesa bilionária com logística.

Leia também:

Amazon pode abrir até 400 livrarias físicas em breve

Lucro da Amazon fica abaixo das estimativas de Wall Street

A mudança, não anunciada publicamente, é o mais recente sinal de que a maior empresa de comércio eletrônico do mundo quer maior controle sobre suas próprias entregas. Reportagens dizem que a companhia planeja fretar seus próprios aviões e o presidente-executivo Jeff Bezos quer eventualmente usar drones para entregar pacotes a consumidores.

Nas últimas semanas, a Amazon esboçou detalhes de seu mais recente plano em um e-mail para motoristas que entregam encomendas para o Amazon Flex. Lançado no ano passado, o programa faz entregas rápidas de produtos a clientes do Prime Now, um aplicativo do serviço Prime da Amazon. Os motoristas não são funcionários da empresa.

Analistas acreditam que a estratégia, se for bem-sucedida, pode ajudar a Amazon a conter suas despesas de embarques, que cresceram mais de 18%, para US$ 11,5 bilhões no ano passado.

Uma porta-voz da Amazon admitiu na véspera que os motoristas do serviço Flex no Texas já entregam pacotes da Amazon e não apenas pedidos do Prime Now. A empresa sediada em Chicago não entrou em detalhes sobre seus planos, mas disse que irá “explorar novas maneiras de fornecer serviços mais rápidos aos consumidores e mais oportunidades a parceiros de entregas”.

/REUTERS