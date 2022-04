REUTERS/Brendan McDermid. Amazon divugla seus valroes de balanço

Em meio ao crescimento de serviços digitais, a Amazon decepcionou investidores com um crescimento pouco acima do esperado e previsões pouca animadoras para o próximo trimestre. Com receita de US$ 113,4 bilhões, ante US$ 116,3 bilhões esperados pelo mercado, a empresa viu as ações caírem mais de 9% após o fechamento do mercado nesta quinta-feira, 28.

A queda foi uma espécie de “sofrimento por antecedência”: a previsão de que o relatório do segundo trimestre tenha um impacto não favorável desanimou o mercado, mesmo com o crescimento tímido da empresa em áreas importantes. Além disso, a gigante do varejo estima uma alta de vendas pequena, se comparada aos anos anteriores, com uma expectativa de aumento de apenas 7%.

Os serviços digitais ficaram em alta no balanço. O crescimento em assinaturas do Amazon Prime, por exemplo, cresceu 11% em relação ao mesmo período do ano passado, registrando receita de US$ 8,4 milhões.

O segmento de serviço em nuvem — o Amazon Web Service (AWS) —, porém, continua sendo a menina dos olhos da empresa em seus relatórios financeiros. No primeiro trimestre de 2022, a empresa registrou um crescimento de cerca de US$ 18,4 bilhões, uma alta de 37% em relação ao ano passado na receita vinda do setor. Embora não tenha ultrapassado com margem os resultados esperados pelo mercado, a empresa conseguiu superar os números correspondentes ao mesmo período do ano passado.

“A pandemia e a subsequente guerra na Ucrânia trouxeram crescimento e desafios incomuns”, afirmou Andy Jassy, presidente da Amazon. “Com o crescimento da AWS de 34% ao ano nos últimos dois anos e 37% ano após ano no primeiro trimestre, a divisão de nuvem tem sido integral em ajudar empresas”.

Parecendo antecipar a reação do mercado, Jassy tentou denmonstrar otimismo quanto a retomada na capacidade de entregas da companhia.

“Hoje, como não estamos mais buscando capacidade física ou de pessoal, nossas equipes estão totalmente focadas em melhorar a produtividade e a eficiência de custos em toda a nossa rede de atendimento. Isso pode levar algum tempo, principalmente porque trabalhamos com pressões inflacionárias e da cadeia de suprimentos em andamento, mas vemos um progresso encorajador em várias dimensões da experiência do cliente”, explicou Jassy.

Futuro

É o segundo balanço da empresa em que a receita obtida com publicidade é divulgada, o que pode indicar avanços da companhia nesse mercado. Ainda assim, os números decepcionaram. Após registrar US$ 31 bilhões na categoria durante o ano de 2021, a gigante começa 2022 com as expectativas abaixo do esperado: de acordo com a StreetAcount, o mercado estimava receita de US$ 8,17 bilhões, mas a empresa anotou US$ 7,88 bilhões. Ainda assim, o crescimento ano a ano ficou em 23%, número considerado importante para a empresa.