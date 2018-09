Lindsey Wasson/Reuters Amazon Go pode inaugurar mais 3 mil lojas até o fim de 2021, diz agência de notícias

A Amazon está considerado abrir até 3 mil novas lojas sem caixa, o Amazon Go, nos próximos três anos. As informações são de fontes da agência de notícias Bloomberg.

A expectativa é que a Amazon abra ao menos uma dezena dessa loja até o fim deste ano, outras 50 até o fim de 2019 e atingir o número de 3 mil até 2021. Com a adição das lojas, a Amazon Go se tornaria uma das maiores redes dos Estados Unidos.

Atualmente, o s Estados Unidos têm 155 mil lojas de conveniência, sendo a maioria delas ligadas a postos de gasolina. O principal atrativo do modelo da AmazonGo é o ganho do tempo que os clientes tem com a falta de fila na hora de pagar as compras.

No modelo da Amazon Go, para entrar na loja os clientes precisam ter um aplicativo da empresa em seus smartphones, que é lido na entrada da loja. A contabilização do que foi pego das prateleiras fica por conta de sensores e tecnologias que detectam a retirada e faturam automaticamente por meio do aplicativo.

A facilidade de entrega e a conveniência na compra são os fatores que levara a Amazon ser a maior varejista online do mundo. As mesmas características são replicadas pela empresa nas lojas físicas que incluem 20 livrarias nos Estados Unidos e a cadeia de supermercados naturais Whole Foods Market, comprada no ano passado.

Na semana passada, durante um evento em Washington, o presidente da empresa Jeff Bezos disse que a Amazon estava "muito interessada" em lojas físicas, mas que novos investimentos só seriam feitos se eles tivessem algo de novo a oferecer.

A Amazon não confirmou a abertura das 3 mil novas lojas.