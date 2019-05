Phil Noble/Reuters Deliveroo atua em 13 países além da Grã-Bretanha

A Amazon anunciou que vai investir US$ 575 milhões na concorrente londrina do Uber Eats, a Deliveroo. A startup atua na Grã-Bretanha e outros 13 mercados, incluindo Austrália, França Hong Kong e Kuwait.

O investimento da Deliveroo oferece à Amazon outro caminho para a entrega de restaurantes, depois que a varejista desistiu de seu próprio serviço na Grã-Bretanha em dezembro. O serviço, que está sendo executado em várias cidades dos Estados Unidos, estava disponível para assinantes da Amazon Prime em partes de Londres, mas não causou grande impacto diante da concorrência da Deliveroo, UberEats e Just Eat.

"Estamos impressionados com a abordagem da Deliveroo e sua dedicação em oferecer aos clientes uma seleção cada vez maior de ótimos restaurantes, além de opções convenientes de entrega", disse Doug Gurr, gerente das operações britânicas da Amazon, em comunicado. "Estamos felizes em ver o que eles farão a seguir."

Com o novo capital, a Deliveroo planeja contratar mais programadores e oferecer mais incentivos a restaurantes e correios. Incluindo a nova rodada de investimentos, que também contou com financiadores como a T. Rowe Price e a Fidelity, a Deliveroo já levantou US $ 1,53 bilhão.

"A Amazon tem sido uma inspiração para mim e para a empresa", disse Will Shu, fundador e executivo-chefe da Deliveroo, em um comunicado. "Estamos ansiosos para trabalhar com essa organização obcecada pelo cliente".

Mercado

A novidade vai colocar mais pressão sobre o Uber, cuja estreia no mercado público na semana passada foi prejudicada em parte devido à preocupação com a desaceleração da taxa de crescimento.

Em particular, o Uber identificou a crescente competição com o UberEats como uma das razões pelas quais seu crescimento diminuiu, informou o jornal The New York Times no início desta semana. Injeções de aportes em rivais como a DoorDash nos Estados Unidos e a Rappi na América Latina forçaram o Uber a gastar mais com o UberEats para reforçar sua posição no mercado, prejudicando seu crescimento.

No início deste ano, o Uber anunciou que cortaria suas taxas de entrega de alimentos na Grã-Bretanha e na Irlanda, em resposta à concorrência da Deliveroo e da Just Eat. O Uber tinha tentado comprar o Deliveroo no ano passado, mas os dois lados não conseguiram chegar num consenso de valores.