Plabo Martinez Monsivais/AP Photo Ajit Pai foi nomeado presidente da FCC pelo presidente Donald Trump em janeiro.

Algumas das principais empresas de internet estão se unindo para se opor à Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (a FCC, na sigla em inglês). A entidade estaria trabalhando para desfazer os regulamentos para os provedores de internet, como as regras para neutralidade de rede.

Dentre os participante do protesto estão a gigante do comércio eletrônico Amazon, a empresa de financiamento coletivo Kickstarter, o site de fóruns Reddit e a Mozilla, responsável pelo navegador Firefox. Todos se posicionaram à favor das medidas adotadas durante governo Obama e que inseriram regras para a utilização de provedores.

Agora, é esperado que na próxima segunda-feira, 12, as empresas e organizações mudem seus sites para conscientizar as pessoas e outras empresas sobre os esforços da FCC em desregulamentar as indústrias de telecomunicações. A Mozilla, por exemplo, já adiantou que deve alterar o que os usuários veem em suas telas quando abrem uma nova janela do navegador.

Em jogo. As regras de neutralidade de rede, que proíbem os provedores de internet de bloquear ou diminuir a velocidade de sites ou de cobrar taxas específicas para que seus conteúdos sejam exibidos para consumidores, são as principais afetadas pelas eventuais mudanças da FCC. Com ela, todo conteúdo na internet é tratado de forma igual pelo provedor de banda-larga, seja e-mail, transmissão de música ou streaming de vídeo.

Em entrevista ao jornal norte-americano The Washington Post, o presidente da incubadora Y Combinator disse que muitas empresas que ele ajudou a cultivar se tornaram grandes companhias após as regras estabelecidas por Obama. "Sem regras de neutralidade de rede, eu fico preocupado que as empresas de telecomunicações terão um poder desproporcional para escolher os vencedores e os perdedores no mercado", afirmou Sam Altman, da Y Combinator.