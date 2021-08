Brendan Mcdermid/Reuters A iniciativa chega dois anos depois do Prime ter sido lançado no Brasil

A Amazon anunciou nesta quarta-feira, 4, início de oferta aos assinantes do serviço Prime no Brasil opção de entrega de produtos em 1 dia útil. O serviço está disponível em mais de 50 cidades do país, afirmou uma executiva da companhia.

O anúncio ocorre em meio a uma competição acirrada, com rivais como Mercado Livre, Magazine Luiza e Americanas investindo pesadamente para aumentar a velocidade de entrega e conquistar clientes.

A iniciativa, que já existe para assinantes Prime em mercados dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, chega dois anos depois do Prime ter sido lançado no Brasil. Anteriormente, os usuários Prime no Brasil tinham acesso ao frete grátis em dois dias com a opção de pagar a mais pela entrega em um dia.

“No ano passado, desenvolvemos melhor infraestrutura, especialmente nas capitais do país com novos centros de distribuição, e isso é o que ajudou a tornar possível a entrega em um dia”, disse Mariana Roth, líder do Amazon Prime no Brasil.

A competição do comércio eletrônico é acirrada no Brasil, que tem cerca de 105 milhões de compradores no comércio eletrônico. A Amazon ficou em quarto lugar no país em termos de visitas mensais ao site, atrás dos concorrentes regionais e domésticos Mercado Livre, Americanas e OLX, de acordo com um ranking compilado pela empresa de pagamentos Ebanx.

A logística é uma peça especialmente complicada no jogo mais amplo do comércio eletrônico brasileiro. No início deste ano, o Mercado Livre anunciou um investimento de R$ 10 bilhões, sendo boa parte em logística no Brasil, onde, desde junho, vem oferecendo o transporte no mesmo dia em algumas cidades.

Mariana não especificou quantos novos usuários Prime a iniciativa deve atrair, nem quanta receita deve gerar para a empresa.