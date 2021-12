Dado Ruvic/Reuters Dedicada a processamento em nuvem, Amazon Web Services é uma das divisões mais lucrativas da varejista americana

A Amazon Web Services (AWS), unidade de computação em nuvem da varejista americana, anunciou na terça-feira 30 dois novos processadores projetados para superar a performance de custo apresentada por chips das rivais Intel e Nvidia.

Com faturamento de US$ 45,3 bilhões em 2020, a AWS é a maior fornecedora de serviços de computação em nuvem do mundo e uma das maiores compradoras de chips para centrais de dados, cujo poder de processamento a AWS aluga para seus clientes. Desde que comprou uma startup chamada Annapurna Labs, em 2015, a divisão tem trabalhado para desenvolver seus próprios processadores.

Na terça-feira, a companhia apresentou a terceira geração do chip "Graviton", projetado para competir com processadores da Intel e da AMD. O "Graviton3" é 25% mais rápido que a geração anterior e, segundo o vice-presidente da Amazon, Dave Brown, a companhia espera que o processador apresente uma performance melhor por dólar que os chips da Intel.

A AWS também anunciou que uma nova classe do chip Trainium, projetado para treinar modelos de aprendizado de máquina e que vai competir contra chips da Nvidia, estará disponível em breve para os clientes. A AWS espera que o chip permita uma redução de 40% no custo de treinamento de modelos de aprendizagem de máquina que o principal processador da Nvidia.