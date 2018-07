Reuters

A Amazon anunciou no domingo, 17, que agora os consumidores poderão assinar um plano exclusivo para ter acesso ao seu serviço de streaming de vídeo, conhecido como Prime Video. Até então, o serviço estava disponível apenas como parte do pacote Amazon Prime, uma assinatura que dá direito a frete gratuito e entrega rápida em compras feitas em alguns países, além de serviços de streaming e armazenamento de vídeos e fotos.

Como o serviço de streaming estava atrelado ao de entregas, apenas clientes do Prime poderiam acompanhar séries originais premiadas da Amazon como Transparent, Mozart in The Jungle e The Man in the High Castle.

A assinatura mensal do serviço de vídeo da Amazon é de US$ 8,99, enquanto o pacote Prime completo sai por US$ 10,99 por mês. A nova estratégia da empresa de Jeff Bezos vai acirrar a disputa no mercado de streaming, principalmente com o Netflix, que também trabalha com o formato de assinatura mensal.

A novidade chega em um momento oportuno para a empresa ganhar espaço no mercado. Isso porque a assinatura do Netflix nos Estados Unidos, que custa US$ 7,99, deve aumentar para US$ 9,99 em maio. Atualmente, a empresa tem 75 milhões de assinantes no mundo.

A mudança nas regras abre a possibilidade de o Prime Video chegar a outros países, como o Brasil, que não conta com a opção de entrega expressa que dava acesso ao serviço de vídeo.