A Amazon, em parceria com AACD, Fundação Dorina Nowill para Cegos e Instituto Jô Clemente, lançando nesta terça-feira, 25, 25, o Prêmio Alexa de Acessibilidade, que vai contemplar autores de projetos com inteligência artificial para a Alexa, assistente de voz da empresa, que ajude pessoas com deficiência nas atividades do cotidiano. No programa, a Amazon vai dar prêmios em dinheiro para vencedores e organizações não governamentais envolvidas no projeto.

Nascido do feedback de muitos usuários das caixinhas de som conectadas, o Prêmio Alexa de Acessibilidade foi pensado para continuar desenvolvendo aplicações que ajudem pessoas com deficiência a executarem tarefas do dia a dia, como escovar os dentes ou na rotina na hora de dormir, por exemplo.

"A gente lançou a Alexa no Brasil em outubro do ano passado e, desde então, temos recebido vários comentários de clientes brasileiros falando sobre como a Alexa tem contribuído, principalmente, para pessoas com alguma deficiência. Com base nisso, a gente resolveu criar um projeto em que a gente pudesse fazer mais por essas pessoas", afirma Thais Cunha, gerente de marketing para Alexa na Amazon, em entrevista ao Estadão.

A iniciativa, pioneira na Amazon global, vai distribuir um prêmio de R$ 10 mil reais para o primeiro colocado, R$ 5 mil para o segundo e uma caixinha Echo Show 8 para o terceiro lugar. Todos os primeiros colocados também receberão outros itens da linha Echo, assim como os 300 primeiros participantes elegíveis para o programa.

“A Alexa já está ajudando pessoas com deficiências a estarem mais conectadas, mais entretidas e mais independentes. Por exemplo, pessoas com deficiências ligadas à mobilidade podem ligar e desligar as luzes, pedir para tocar músicas, acertar alarmes, timers e lembretes. Estamos encorajando desenvolvedores a trabalhar em aplicações de Alexa que ajudem de alguma forma a contribuir para a inserção de pessoas com deficiências", explica Thais.

Para as instituições, o prêmio total será de R$100 mil, distribuídos entre organizações pré-selecionadas pela empresa. As inscrições devem ser feitas por equipes de até três pessoas no site do prêmio até o dia 17 de dezembro.