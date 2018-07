Amazon Caso a foto contenha um produto que a Amazon vende, um ícone de uma sacola de compras vai aparecer no canto inferior direito da foto

A Amazon lançou nos Estados Unidos, nesta terça-feira, 18, uma nova rede social. Disponível apenas para sócios do programa Amazon Prime, o Amazon Spark mistura características de aplicativos como Instagram e Pinterest, mas com uma mudança importante: produtos que estiverem presentes nas fotos poderão ser comprados com apenas alguns cliques.

Em testes já há alguns meses, o Amazon Spark pode ser acessado dentro do aplicativo da Amazon disponível para iOS. Nele, cada usuário poderá ter uma conta e publicar fotos, ideias e imagens de produtos que gostam.

Os outros usuários poderão comentar as publicações e reagir com "sorrisos", o equivalente ao "curtir" do Spark, e os posts vão aparecer em um formato de feed, muito parecido com o do Instagram. Apenas usuários que possuem contas do Prime poderão postar – quem não é assinante do serviço poderá apenas visualizar as publicações de outras pessoas.

Ao entrar na rede social, o usuário é convidado a selecionar pelo menos cinco interesses de que você gostaria de seguir – áreas como "cuidados com a pele", "esportes", "moda de verão" ou "internet das coisas" estão disponíveis para os usuários. Com isso, o Spark vai gerar um feed customizado de imagens sobre produtos que você poderia gostar de conhecer melhor – e claro, comprar.

Caso a foto contenha um produto que a Amazon vende, um ícone de uma sacola de compras vai aparecer no canto inferior direito da foto, mostrando que ele pode ser comprado no site da empresa.

O aplicativo também está sendo testado pela Amazon como uma nova forma de consumidores escreverem análises sobre os produtos – uma das áreas mais populares do site de e-commerce da empresa. Por conta disso, a empresa vai identificar e dar "medalhas" aos usuários que mais se destacarem em seus reviews.