Amazon Robô Scout, da Amazon, já faz entregas nos EUA

A Amazon anunciou nesta quarta-feira, 23, que começou a fazer entregas do seu serviço Prime com um robô autônomo batizado de Scout. O dispositivo está sendo inicialmente usado no condado de Washington e é uma aposta de solução de logística da gigante varejista.

O Scout é do tamanho de um cooler pequeno e se movimenta através de seis rodas até a porta do cliente. A ideia é que o robô faça o trajeto sozinho, mas no período de testes ele será acompanhado de um funcionário da empresa.

“Desenvolvemos o Amazon Scout em nosso laboratório de pesquisa e desenvolvimento em Seattle. Garantimos que ele pode navegar com segurança e eficiência em torno de animais de estimação, pedestres e qualquer outra coisa em seu caminho”, disse a companhia em um comunicado.

Inicialmente, seis robôs vão ser usados nas entregas durante a semana e no horário comercial. Quando chega ao local definido, o Scout anuncia a sua chegada e só então abre sua parte superior, permitindo que o cliente retire suas compras feitas no site da Amazon.