Michael Nelson/EFE Amazon está usando tecnologia para crescer no mercado da moda

A Amazon está lançando uma ferramenta dotada de inteligência artificial para ajudar os clientes a encontrar roupas para comprar. Chamado de StyleSnap, a plataforma funciona de forma parecida com o Shazam, aplicativo usado para descobrir nomes de músicas que estão tocando no ambiente.

A novidade está embutida no aplicativo da Amazon. Agora, usuários podem tirar uma foto ou fazer upload de imagens para que o StyleSnap identifique na foto produtos semelhantes que estão à venda na Amazon.

O anúncio é a principal prova de que a Amazon não pretende desistir do negócio de moda e que usará todo seu conhecimento em tecnologia para ajudar esse setor a deslanchar.

Em 2017, a companhia já havia lançado o Echo Look, uma câmera dotada de inteligência artificial que recomendava combinações de roupas para os usuários. Porém, ao ser testado, o produto mostrou que não consegue identificar muito bem as roupas nas imagens, além de repetir as mesmas dicas de combinações.