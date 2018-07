AP Photo/Elaine Thompson David Limp, VP de dispositivos e serviços da Amazon, mostra os novos aparelhos da empresa

A Amazon anunciou na quinta-feira, 30, que a Alexa, sua assistente digital controlada por voz, está agora programada para lidar com várias tarefas tediosas do cotidiano corporativo.

As empresas podem comprar dispositivos embarcados com Alexa, como a caixa de som conectada Amazon Echo, que ajudam funcionários a se conectarem em conferências telefônicas, gerenciar suas agendas, encontrar salas de reunião vagas e – sem surpresas – encomendar material de escritório na Amazon.

A Amazon quer que a Alexa esteja em todos os lugares e precisa de mais dados de voz para alimentá-la e “treiná-la”, para que a conversa com ela seja uma experiência parecida com falar com um amigo. A companhia quer lucrar no longo prazo com pessoas que façam compras com a Alexa e usando-a – em detrimento da Siri, da Apple e do Google Assistant, da Alphabet – como sua tecnologia de comando de voz preferida.

“Reuniões sempre começam com 10 minutos de atraso” devido a pequenos problemas tecnológicos, disse o diretor de tecnologia da Amazon, Werner Vogels, em uma conferência da companhia sobre computação em nuvem em Las Vegas. “Se a voz é uma maneira natural de interagir em sua casa... por que não construir algo que você possa usar no trabalho também?”

A resposta a esta questão é a oferta “Alexa para Empresas”, da Amazon, que permite que as companhias comprem dispositivos Alexa como o Echo para que os funcionários compartilhem a US$ 7 por mês por gadget. Isto marca o fim da política normal da Amazon de exigir que os dispositivos Alexa sejam ligados a uma conta Prime para desbloquear todas as ferramentas.

A nova oferta aumenta a concorrência da Amazon com a Microsoft, que comprou o Skype em 2011, com a esperança de melhorar as comunicações no trabalho. A Microsoft recentemente também cortejou empresas com aplicativosde sua própria tecnologia de voz, com programas que convertem áudio em texto e vice-versa.

Ainda assim, a integração de um assessor de voz popular entre consumidores – seja para mesas de cabeceira, vestiários, carros ou mesmo refrigeradores – com o local de trabalho é o primeiro para a indústria tecnológica.

Inteligência artificial. Além disso, a Amazon anunciou esta semana uma enxurrada de novos recursos de aprendizagem de máquina para seus negócios de computação em nuvem, a Amazon Web Services (AWS).

As novas funções permitirão que clientes da AWS desenvolvam e “treinem” rapidamente seus próprios algoritmos de inteligência artificial, criem aplicativos de software capazes de traduzir linguagem humana, analisem vídeos e busquem por palavras-chaves ou tendências em texto.

A inteligência artificial (IA) se refere a máquinas que executam tarefas normalmente associadas à inteligência humana. A aprendizagem de máquina é um subconjunto de IA em que sofisticados algoritmos de computador são desenvolvidos para reconhecer padrões em grandes volumes de dados para resolver problemas por conta própria.

Por exemplo, com dois dos novos recursos da AWS, uma empresa pode transcrever rapidamente as chamadas telefônicas de um cliente e depois analisar o texto para entender seu sentimento.

Apple, Facebook, Amazon e outras empresas de alta tecnologia já estão desenvolvendo e usando a inteligência artificial para seus próprios produtos, mas as novas ofertas da AWS poderiam tornar mais fácil e acessível a implementação de IA para startups e empresas menos experientes em tecnologia.

Os anúncios de produtos, feitos na conferência anual da AWS em Las Vegas, encerram um ano em que a Amazon lançou 1.300 novos recursos da AWS – no ano passado, foram pouco mais de 1 mil.

Apesar de ser a pioneira e a jogadora dominante no mercado de computação em nuvem, a AWS tenta alcançar suas principais rivais, Microsoft e Alphabet, quando se trata de novas ofertas de inteligência artificial, várias das quais não estarão disponíveis até algum momento de 2018.