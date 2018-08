AP Photo/Elaine Thompson A caixa de som conectada Amazon Echo poderá substituir funções dos telefonistas nos hotéis, como receber pedidos de serviço de quarto ou de limpeza

A Amazon anunciou nesta terça-feira, 19, que vai lançar uma versão especial de testes de sua assistente pessoal Alexa para hotéis. Segundo a empresa, os primeiros testes serão realizados em parceria com a rede hoteleira Marriott International, com auxílio da caixa de som conectada Amazon Echo.

Segundo a Amazon, unidades do Echo serão colocadas em quartos da rede; com isso, os hóspedes poderão, por exemplo, solicitar serviços de limpeza ou acionar o serviço de quarto sem precisar necessariamente falar com um recepcionista humano ou pegar o telefone.

A parceria, porém, não será exclusiva com a rede Marriott: em breve, a Amazon vai convidar outras cadeias hoteleiras para participar dos testes. Várias matérias na imprensa americana disseram que a Marriott havia testado tanto a assistente virtual da Apple, a Siri, quanto a Alexa, da Amazon, para selecionar o que seria mais adequado para seus hotéis.

A Marriott não comentou especificamente sobre a Apple, mas disse que tem “ótimos relacionamentos com várias empresas de tecnologia e está sempre aberta para explorar oportunidades de inovar e melhorar a experiência do hóspede”.

A Amazon nunca divulgou o número exato de vendas para seus dispositivos Echo. No entanto, a empresa afirmou em janeiro que vendeu “milhões” de dispositivos e que o Echo Dot foi o produto mais vendido entre os membros Prime. A decisão da empresa de se associar a hotéis é outra estratégia para atrair mais usuários para seus dispositivos.